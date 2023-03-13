عضو مجلس النواب، عصام الجهاني: المبعوث الأممي عبدالله باثيلي لا يملك حلاً للأزمة الليبية، وحديثه مليء بالتناقضات.

ــ باثيلي نقل معلومات غير صحيحة الأسبوع الماضي إلى الأمم المتحدة والآن يناقض نفسه.

ــ باثيلي تارة يُقر التعديل الـ13 وتارة يرفضه، ويتحدث عن لجنة عليا، وحديثه لا يعدو أن يكون جس للنبض فقط.

ــ على المجتمع الدولي أن يعمل على إيجاد مبادرة مشتركة بين الأمم المتحدة والليبيين، لو كان الهدف حل الأزمة الليبية.

ــ المجتمع الدولي يسعى لاستمرار الفوضى لحين إتمام الصفقات الخارجية بين الدول الفاعلة.

ــ القوى السياسية والفاعلة في #ليبيا قدمت وما زالت تقدم التنازلات للوصول بالبلاد إلى مرحلة استقرار دائم، ولكن المجتمع الدولي لا يريد ذلك. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-03-13 09:13:50

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