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قامت منظمة (GIZ) الألمانية بتسليم الدفعة الأولى من معدات إدارة النفايات الصلبة ل

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قامت منظمة (GIZ) الألمانية بتسليم الدفعة الأولى من معدات إدارة النفايات الصلبة لـ17 بلدية، بالإضافة إلى تنفيذ أول تدريب علي إدارة النفايات الصلبة ضمن خطة دعم البلديات والمساهمة في تيسير رفع المخلفات وعملية التخلص الآمن منها، وذلك في إطار الجهود الذي يبذلها الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الألمانية للتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، لتقديم الدعم بمجال إدارة المخلفات.
#الحدث_الليبي





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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