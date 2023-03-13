الدبيبة: في فترة السبعينات والثمانينات تم تنفيذ بعض مشروعات الطرق، لكن دون مراعا

الدبيبة: في فترة السبعينات والثمانينات تم تنفيذ بعض مشروعات الطرق، لكن دون مراعاة الظروف الجوية ولا الجودة، وبعد 10 سنوات تهالكت.

ــ كثير من الليبيين يعتقد أن صناعة الطرق سهلة، لكنها من أصعب الصناعات، وهناك الكثير من الاعتبارات التي يتم اتخاذها فيها.

ــ كلما كانت المواصفات قوية وشديدة، كلما كانت استثمارات #ليبيا في خير، لأن مسألة الطرق ليست سهلة.

ــ يجب أن يكون لدينا برامج لإدارة فعالية الآليات التي نستخدمها بحيث لا نترك الشركات الخارجية من دون تقييم، مثلما كان يحدث مع شركة استرباق الألمانية.

ــ يجب معالجة الطريق الساحلي بصورة عاجلة، لأنه قد يخلق بعض المشاكل في بعض المناطق.

ــ نعمل على إنشاء كوادر وطنية قادرة على تنفيذ هذه المهام، ويجب أن يكون هناك عقاب قاسي لأي مقصر. #ليبيا_برس

2023-03-13 14:16:53

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