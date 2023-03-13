عبدالباسط بن هامل يكتب: موقع ليبيا في الصراع الدولي بعد الاتفاق السعودي الإيراني

اتفاق تاريخي بين السعودية وإيران برعاية صينية، وأمريكا تكتفي بالمشاهدة عن بعد؛ بينما روسيا تصفق لهذا الحدث الأكبر في الشرق الأوسط والذي سيغير من خارطة المشهد السياسي في دول الصراع (اليمن … لبنان … سوريا … العراق).

اتفاق ليس مجرد اتفاق وإنما انقلاب على سياسة واشنطن وانحسار نفوذها داخل المنطقة والذي بات يتراجع في ظل معركة أوكرانيا التي أخذت تداعياتها تظهر علينا جميعا، حرب ضروس تفتك بالاقتصاديات الكبرى وتجعلها أصفاراً.

لن تكون ليبيا بوابة أفريقيا وذات الساحل الأكبر على المتوسط بعيدة عن الصراع الدولي الذي ظهرت فيه معالم واضحة في إحاطة باتيلي عندما طرح مبادرته وخارطة طريق جديده دعمتها واشنطن ورفضتها روسيا وهو ما سيشعل فتيل الأزمة في المتوسط في ظل عجز ليبي كامل وتشرذم كبير سيؤدي بنا للتهلكة طالما بقينا تحت شعار (أنا ومن بعدي الطوفان).

#ليبيا_24

2023-03-13 14:19:52

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