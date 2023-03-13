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ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، ملف المتقاعدين بالمؤسسة العسك

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، ملف المتقاعدين بالمؤسسة العسكرية، مع رئاسة الأركان العامة، وبحسب المكتب الإعلامي الرسمي للحكومة، فقد تم بحث آلية تنفيذ بند الإعاشة الخاص بالمتقاعدين، في الاجتماع الذي جمعه مع رئيس الأركان محمد الحداد ورئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، وعدد من القيادات العسكرية ووزراء بالحكومة.
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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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