صحيفة “الاتحاد” الإماراتية: مجلس النواب الليبي يتجه لوضع قوانين الانتخابات منفرد

صحيفة “الاتحاد” الإماراتية: مجلس النواب الليبي يتجه لوضع قوانين الانتخابات منفردًا حال تلكؤ مجلس الدولة.

ــ مجلس النواب يسعى لوضع قوانين الانتخابات وحسم القاعدة الدستورية اللازمة لإنجاز العملية الانتخابية.

ــ تلكؤ مجلس الدولة في تشكيل لجنته التي ستشارك في صياغة القوانين، يُمكن أن يدفع البرلمان لوضع القوانين بشكل منفرد.

ــ مجلس الدولة يعاني في #طرابلس بسبب حصار مقر المجلس، فضلاً عن مقاطعة عددٍ كبير من النواب لجلساته، ما يؤدي لعدم اكتمال النصاب القانوني وفشل عقد الجلسات. #ليبيا_برس

2023-03-13 16:50:26

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