المبعوث الأممي عبدالله باثيلي، يلتقي رئيس الحكومة الموازية، فتحي باشاغا، في #بنغ

المبعوث الأممي عبدالله باثيلي، يلتقي رئيس الحكومة الموازية، فتحي باشاغا، في #بنغازي.

باشاغا: أكدت على شرعية الحكومة الليبية، وجاهزيتها لمساندة مساعي البعثة الأممية في تحقيق تطلعات الشعب الليبي، في التغيير والانتقال الديمقراطي، وجعل عام 2023 عام الانتخابات.

ــ رحبت بمبادرة باثيلي لكسر الجمود السياسي وتنظيم الانتخابات، وشددنا على الملكية الليبية لحل الأزمة الراهنة.

ــ شددت أيضًا على بذل المزيد من الجهود لزيادة التقارب بين مجلسي النواب والدولة لإنجار القوانين الانتخابية في أقرب الآجال. #ليبيا_برس

2023-03-13 16:21:04

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