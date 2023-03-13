ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الدبيبة، عمران القيب،سبل تسهيل إجر

ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الدبيبة، عمران القيب،سبل تسهيل إجراءات القبول والدراسة للطلبة الليبيين في الجامعات الإسبانية، وذلك خلال لقاء جمعه مع السفير الإسباني لدى ليبيا خافيير لاراشي، وبحسب الحساب الرسمي للوزارة، فإن الاجتماع تطرق إلى التعاون بين الجامعات الليبية والجامعات الإسبانية لتطوير قطاع التعليم في ليبيا.

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