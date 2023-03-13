عقيلة صالح: الفراغ السياسي الذي يريده باثيلي أمر خطير جدًا ومرفوض، وقد تجاوز اخت

عقيلة صالح: الفراغ السياسي الذي يريده باثيلي أمر خطير جدًا ومرفوض، وقد تجاوز اختصاصاته.
– يمكن الاشتراط على مزدوجي الجنسية التخلي عنها في حالة الفوز.
– مجلس النواب مٌصر على أن تجرى الانتخابات في موعدها المحدد.
– نحن في مجلس النواب لا نستبعد أحدا من الترشح إلا طبقا للقانون.
– الانتخابات مسؤولية حكومة محايدة ونزيهة تشكل لهذا الغرض.
– المسألة التشريعية جاهزة والصعوبة في الجهة المشرفة على إجراء الانتخابات.
– مجلس النواب أنجز قوانين الانتخابات ونؤكد رغبتنا في الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.
– موقف #مصر تجاه الأزمة الليبية قانوني وهو داعم لإرادة الشعب الليبي. #ليبيا_برس (لقاء تلفزيوني)
2023-03-13 22:54:53
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