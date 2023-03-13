رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا:

– خلال لقائي المبعوث الأممي عبدالله باثيلي في بنغازي، أكدت على شرعية الحكومة الليبية و جاهزيتها الكاملة لمساندة مساعي البعثة الأممية في تحقيق تطلعات الشعب الليبي في التغيير والانتقال الديمقراطي وجعل عام 2023 عام الانتخابات.

– رحبنا بمبادرة السيد باتيلي لكسر الجمود السياسي وتنظيم الانتخابات، وشددنا على الملكية الليبية لحل الأزمة الراهنة وبذل المزيد من الجهود لزيادة التقارب بين مجلسي النواب والدولة لإنجار القوانين الانتخابية في أقرب الآجال.

#ليبيا_24

2023-03-14 01:00:31

1678755631