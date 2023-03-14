رئيس مجلس النواب عقلية صالح:
– إحاطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن تؤكد أنه لم يطلع على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي
– المبعوث الأممي ليس حاكم لليبيا مهمته مساعدة الليبيين على التوافق وليس أن يحل محلهم ويختار السلطات
– نحتاج في الوقت الحالي لتكوين حكومة واحدة في ليبيا تنفذ القوانين وتشرف على إجراء الانتخابات
– القوة القاهرة التي منعت الانتخابات هي المجموعات المسلحة والتزوير في السجلات المدنية وعدم وجود حكومة واحدة قادرة على إجرائها
– عمل الحكومة من طرابلس صعب لوجود مجموعات مسلحة موالية لعبد الحميد الدبيبة وطلبنا أن تعمل من سرت باعتبارها وسط البلاد ولن تخضع لسيطرة المجموعات المسلحة
#ليبيا_24
2023-03-13 23:31:42
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