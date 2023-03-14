رئيس مجلس النواب عقلية صالح:

– إحاطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن تؤكد أنه لم يطلع على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي

– المبعوث الأممي ليس حاكم لليبيا مهمته مساعدة الليبيين على التوافق وليس أن يحل محلهم ويختار السلطات

– نحتاج في الوقت الحالي لتكوين حكومة واحدة في ليبيا تنفذ القوانين وتشرف على إجراء الانتخابات

– القوة القاهرة التي منعت الانتخابات هي المجموعات المسلحة والتزوير في السجلات المدنية وعدم وجود حكومة واحدة قادرة على إجرائها

– عمل الحكومة من طرابلس صعب لوجود مجموعات مسلحة موالية لعبد الحميد الدبيبة وطلبنا أن تعمل من سرت باعتبارها وسط البلاد ولن تخضع لسيطرة المجموعات المسلحة

#ليبيا_24

2023-03-13 23:31:42

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