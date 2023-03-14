قال رئيس مجلس النواب الليبي “عقيلة صالح” إن الإطار التشريعي اللازم للانتخابات سي

قال رئيس مجلس النواب الليبي “عقيلة صالح” إن الإطار التشريعي اللازم للانتخابات سيكون جاهزًا قبل نهاية يونيو القادم.

و أضاف صالح أن المبعوث الأممي إلى ليبيا “عبدالله باتيلي” جاء لمساعدة الليبيين وليس محاكمتنا؛ لافتا إلى أن مجلس النواب مسؤول عن الأساس التشريعي للانتخابات، مشددًا على ضرورة أن تكون هناك حكومة جديدة قبل الانتخابات.

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