عاجل

قالت المنظمة الدولية للهجرة إنه تم اعتراض 403 مهاجرين في البحر، في الفترة من 5 ح

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قالت المنظمة الدولية للهجرة إنه تم اعتراض 403 مهاجرين في البحر، في الفترة من 5 حتى 11 من مارس الجاري، وإعادتهم إلى ليبيا من قبل قوات خفر السواحل.
وأشارت المنظمة في تقريرها الأسبوعي، إلى أنه قد تمت إعادة المهاجرين المذكورين إلى مواني طرابلس والزّاوية والخمس، لافتة إلى أن العام 2023 شهد منذ بدايته إعادة 3449 مهاجراً من المتوسط إلى الأراضي الليبية.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك