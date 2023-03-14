قالت المنظمة الدولية للهجرة إنه تم اعتراض 403 مهاجرين في البحر، في الفترة من 5 ح

قالت المنظمة الدولية للهجرة إنه تم اعتراض 403 مهاجرين في البحر، في الفترة من 5 حتى 11 من مارس الجاري، وإعادتهم إلى ليبيا من قبل قوات خفر السواحل.

وأشارت المنظمة في تقريرها الأسبوعي، إلى أنه قد تمت إعادة المهاجرين المذكورين إلى مواني طرابلس والزّاوية والخمس، لافتة إلى أن العام 2023 شهد منذ بدايته إعادة 3449 مهاجراً من المتوسط إلى الأراضي الليبية.

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