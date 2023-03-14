المحلل السياسي، إدريس إحميد: – بات ملحوظاً وجود سجال بين أعضاء بمجلسي النواب وا

المحلل السياسي، إدريس إحميد:
– بات ملحوظاً وجود سجال بين أعضاء بمجلسي النواب والدولة من جهة، والمبعوث الأممي من جهة ثانية.
– يرجع ذلك إلى تهديد باتيلي، بتجاوزهما لفشلهما في إعداد القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، قبل أن يسارعا بالموافقة على التعديل الدستوري الـ13.
– الطرفين المعارضين لمبادرة باتيلي غير جادين في الذهاب إلى الانتخابات.
– مجلس النواب وصف مبادرة باتيلي بأنها تدخل في الأزمة الليبية، وكان يفترض أن يقول هذا الكلام من قبل وليس الآن.
– بعض معارضي الخطة الأممية يستهدفون إطالة أمد الأزمة والبقاء في المشهد السياسي.
– هناك أطراف أخرى أصابتها خيبة أمل بعد المؤتمر الصحفي لباتيلي بطرابلس، إذ كانت تريد أن يتم تجاوز المجلسين، وليس من خلال إعطائهما فرصة إلى شهر يونيو المقبل.
– الطرفين “باتيلي ومجلسي النواب والدولة” أمام اختبار حقيقي، والمبادرة ستواجه صعوبات أمام مجلس الأمن.
#ليبيا_24
2023-03-14 11:00:03
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