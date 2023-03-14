الباحث السياسي أشرف النيهوم :

– الجميع أفرط في التفاؤل حيال جهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، وإمكانية أن تحمل مبادرته جديداً يجبر الأطراف المعرقلة للانتخابات على الرضوخ.

– ما تحدث عنه باتيلي إعلان مبادئ ونوايا وليس مبادرة، فمن سينقل هذا الكلام النظري إلى تطبيقي، ومن سيشكل أعضاء اللجنة التوجيهية، ومن سيجبر كل الأطراف على القبول بنتائج عملها. كلها أسئلة تدور حول كلام باتيلي لا جواب لها.

– ترحيب باتيلي بتوافق مجلسي النواب والدولة يدل على تراجع كبير عما أعلنه أمام مجلس الأمن.

– الآن يقول إن دور مجلس النواب انتهى، ومن جانب آخر يقول إن عمل المجلسين من خلال لجنة 6+6 (لجنة مشتركة من المجلسين) إذا سار بنفس الوتيرة يمكن أن يصدر خريطة الطريق والقوانين الانتخابية قبل منتصف يونيو المقبل. يعني أنه تراجع وأرجع الأمر للمجلسين.

– لجنة 6+6 ستصطدم بالنقاط الخلافية الخاصة بترشيح العسكريين ومزدوجي الجنسية التي لا يوجد لها حسم، ما يعني فشلاً مؤكداً لعمل اللجنة، وبالتالي ضياع السنة الحالية من دون أن يتم التقدم بخطوات جديدة.

– باتيلي أعلن فشله خلال مؤتمره الصحفي، ومجلسي النواب والدولة عندما توافقا على التعديل الدستوري نجحا في قطع الطريق أمامه واستعادة السيطرة على قرار الانتخابات.

#ليبيا_24

2023-03-14 10:30:00

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