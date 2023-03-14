مجلة “ناشيونال انترست” الأمريكية: – الوضع الأمني المتدهور في ليبيا يحول دون إيج

مجلة “ناشيونال انترست” الأمريكية:

– الوضع الأمني المتدهور في ليبيا يحول دون إيجاد حل لمشكلة الهجرة إلى أوروبا.

– ليبيا هي نقطة انطلاق لآلاف المهاجرين، وحكومتها الضعيفة ليست على مستوى التحدي، ما يمثل عقبة يجب على الاتحاد الأوروبي التعامل معها قريبًا.

– من الصعب تطوير استراتيجية متماسكة طويلة المدى مع حكومات ضعيفة وغير شرعية بل وحتى متداخلة في ليبيا.

– الأمور ساءت بعد 2011، مما تسبب في فقدان السيطرة على تدفقات الهجرة من ليبيا.

– جرى تسجيل ما يقرب من 680 ألف مهاجر من أكثر من 41 جنسية في ليبيا في الفترة من يوليو إلى أغسطس 2022، معظمهم من النيجر ومصر والسودان وتشاد ونيجيريا.

– من المرجح أن تتكثف تدفقات الهجرة من ليبيا عبر البحر الأبيض المتوسط، مما يؤثر على الدول الساحلية مثل إسبانيا وإيطاليا واليونان وقبرص ومالطا.

#ليبيا_24

2023-03-14 14:36:03

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