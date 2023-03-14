رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، خلال لقائه عقيلة صالح في العاصمة #عمَّان: ندعم جهود توحيد الصف الليبي، والتوصل لحل سياسي في #ليبيا، يُعيد الأمن والاستقرار لشعبها، ويساهم في بناء المؤسسات فيها.

ــ نقف مع ليبيا وشعبها ومصالحها الوطنية، للوصول لحل دائم يتوافق عليه الشعب الليبي، ويُحقق تطلعاته ويحفظ مقدراته وأمنه واستقراره.

.. وعقيلة: نُقدر جهود الملك عبدالله الثاني، على دعمه ومساندته لتطلعات الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات.

ــ مواقف #الأردن ملكًا وشعبًا مُقدرة وكبيرة، وجلالة الملك عبدالله الثاني بذل جهودًا كبيرة في دعم ليبيا، وهذا الموقف لا يُنسى. #ليبيا_برس (بيان)

2023-03-14 15:21:03

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