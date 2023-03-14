عضو مجلس إدارة المصرف المركزي مراجع غيث: – الصديق الكبير يعلم أن تغيير سعر الصر

عضو مجلس إدارة المصرف المركزي مراجع غيث:
– الصديق الكبير يعلم أن تغيير سعر الصرف لن يتم إلا بقرار من مجلس إدارة المصرف المركزي.
– مجلس الإدارة معطل بسبب عدم رغبة المحافظ في إدارة المصرف إلا بطريقة فردية.
– محافظ المركزي يتهرب من مناقشة سعر الصرف ويبحث عن مبررات واهية.
– تنويع مصادر الدخل يفيد الخزانة العامة في تنويع مصادر الضريبة ولا أثر له مباشر على الدخل من العملة الصعبة.
– الكويت مصدر دخلها مثل ليبيا ومع ذلك سعر الصرف لديها معقول ومناسب.
– التحجج بعدم توفر العملة الصعبة لعدم تخفيض سعر الصرف أمر غير منطقي، فالاحتياطيات والدخل كافية وعمليات تصدير النفط مستقرة.
– طبقا للمعايير الدولية الاحتياطيات تكفي ليبيا لمدة 42 شهرا بدون العائدات السنوية من تصدير النفط والغاز.
– نحتاج لرقابة صارمة على استخدام العملة الصعبة في الأوجه المشروعة وبدون قيود.
– استخدام بطاقات الـ 10 دولار وقبلها منحة أرباب الأسر هي خلق للسوق السوداء واستنزاف للعملة.
– العملة تُهرّب بالملايين وتباع بطريقة صورية وتحول بآلات بيع مستوردة دون عملية شراء فعلية.
– أستغرب نفي الكبير قفل المقاصة فقد صرح أن سبب الإقفال هو تحويل الحبري أموالا من حساب المؤتمر الوطني العام إلى حساب مجلس النواب.
– لا علاقة للدين العام بالمقاصة كما ذكر المحافظ، فالدين العام يخص الحكومة وهي التي تعترف به أو لا وليس المصرف المركزي.
– الدين العام يناقش على مستوى السلطة التنفيذية، والمركزي عليه المطالبة بسداد القروض التي منحها أو تسويتها بطريقة أو بأخرى.
– القطاع المصرفي يواجه صعوبات بسبب غياب الرقابة الفعالة، ورفض شركة (Pal Pay) بسبب التخوف من عمليات التهريب وغسيل الأموال.
– هناك ما لا يقل عن عشرة تشريعات في صورة قوانين يتطلبها الدفع الالكتروني والتحول الرقمي، تحتاج من يصدرها.
– على المركزي المطالبة بعودة شركات التتبع للاعتمادات سواء التركية أو التونسية أو غيرها حتى إنشاء شركة تتبع ليبية.
#ليبيا_24
2023-03-14 16:07:59
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