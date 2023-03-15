بعد ساعات من تسليمه مهام منصبه.. وزير مالية الدبيبة يُطالب مدير عام مصلحة الجمار

بعد ساعات من تسليمه مهام منصبه.. وزير مالية الدبيبة يُطالب مدير عام مصلحة الجمارك في خطاب رسمي، بوقف التحقيق مع رئيس مركز ميناء الخمس البحري المتورط في واقعة جلب 269 كيلو جرام من مخدر الكوكايين (تعادل 900 مليون دينار)

الخطاب: نطالب بوقف جميع إجراءات التحقيق نقل وإعفاء رئيس مركز ميناء الخمس البحري.

نطالب بتمكينه من الاستمرار في أداء مهام عمله لحين استيفاء تحقيقات النيابة العامة بشأن واقعة التهريب.

إذا رأت المصلحة فتح تحقيق إداري مع المعني فإنه يتعين إحالة مذكرة شارحة بالأسباب والمبررات وعرضها علينا. #ليبيا_برس

2023-03-15 02:05:32

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