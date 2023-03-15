صور|| مديرية أمن تاجوراء تعلن التعرف على الأفارقة القائمين بتكبيل وضرب عدد من ال

صور|| مديرية أمن تاجوراء تعلن التعرف على الأفارقة القائمين بتكبيل وضرب عدد من الشباب في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

– تحركنا بمساندة كتيبة فتح مكة تاجوراء وكتيبة رحبة الدروع #تاجوراء وتم التعرف على الشباب المُكبلين والقبض على هؤلاء الأفارقة خلال ساعة من نشر الفيديو.

– تم الوصول لمكان الأفارقة واتضح أنهم من العمالة الوافدة وجنسيتهم من دولة تشاد وعددهم 15 تشادي.

– تم القبض عليهم جميعاً وإحضار الشباب الذين تم تصويرهم وتعرفوا على الأفارقة ومعهم شخص ليبي لاذ بالفرار وجاري البحث عنه.

– تم التحفظ على الشباب الليبيين لإحالتهم للنيابة وتم القبض على الأفارقة في منطقة نائية ما بين تاجوراء وبلدية ترهونة.

– تم القبض عليهم بمزرعة تقع على طريق ترابي فرعي بعيد جداً يصعب الوصول لها وسيتم إحالتهم جميعاً للنيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات. #ليبيا_برس (بيان)











2023-03-15 00:50:27

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