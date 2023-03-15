عاجل

شارك وزير الصحة المكلف بحكومة الدبيبة رمضان أبوجناح، في أعمال الدورة العادية 58

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

شارك وزير الصحة المكلف بحكومة الدبيبة رمضان أبوجناح، في أعمال الدورة العادية 58 لمجلس وزراء الصحة العرب، المنعقدة بالجزائر، تحت عنوان “تعزيز الأمن الصحي من أجل تحسين صحة السكان والاستعداد لأي جوائح غير معروفة”. وناقشت الدورة ملف إنشاء المركز العربي للأبحاث الصحية والمعملية، وجائزة الطبيب العربي لعام 2023، والقانون العربي الاسترشادي لدعم حقوق كبار السن، والاستراتيجية العربية للصحة والبيئة.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك