المترشح الرئاسي عبد المجيد سيف النصر، يحاول تدشين جسمًا جديدًا للسيطرة على الجنو

المترشح الرئاسي عبد المجيد سيف النصر، يحاول تدشين جسمًا جديدًا للسيطرة على الجنوب الليبي، وإعادة التقسيم العثماني لليبيا “فزان – طرابلس – برقة”.

– الجسم يحمل اسم التحالف الوطني #فزان، وسيكون مقره الرئيسي في مدينة #سبها، وتكون له تنسيقات في كافة بلديات فزان.

-البيان التأسيسي للتحالف: هدفنا إخراج فزان من حالة التشظي والانقسام، وتوحيد الجهود وتنظيمها في إطار مؤسسي جامع.

– فزان طرف أساسي ومؤسس في الدولة الليبية، لا تنازل ولا تفويض في حقوقه في المناصب العليا والسيادية.

– لابد من المساواة بين كافة أفراد المجتمع في الحقوق السياسية والمدنية، والتوزيع العادل للموارد والثروات بين الأقاليم الليبية. #ليبيا_برس

2023-03-15 11:03:21

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