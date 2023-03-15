رئيس حزب صوت الشعب، فتحي عمر الشبلي: – منذ 2011 استعان بعض الليبيين بعضهم على ب

رئيس حزب صوت الشعب، فتحي عمر الشبلي:

– منذ 2011 استعان بعض الليبيين بعضهم على بعض بـ الأجنبي، الذي إذا دخل بلداً فمن الصعب أن يغادرها إلا أن تتحقق مصالحه كافة.

– القوات الأجنبية؛ والمرتزقة السوريين تمت الاستعانة بهم للاستمرار في الحكم، من فئات لا تمثل الشعب الليبي بكامله.

– القوات التركية الموجودة في ليبيا تقوم بالدور الأميركي بالإنابة.

– العناصر الأجنبية مستمرة في ليبيا، بسبب عدم الوصول حتى الآن لحل سياسي في البلاد.

– إذا انتخب الليبيون رئيسهم بكل حرية، فسوف تغادر كل هذه العناصر.

– هناك مجموعات مرتهنة لقرار الخارجي، والكل يقاتل من أجل مصالحه، واستطاع أن ينشئ بيادق تابعة له، للاستمرار في الحكم، ونهب خيرات البلاد.

#ليبيا_24

2023-03-15 10:00:04

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