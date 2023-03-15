عضو مجلس النواب، صالح افحيمة: مجلس النواب لا يملك الذهاب وحيدًا لإنجاز القوانين الانتخابية دون إشراك مجلس الدولة، ولا أي جهة أخرى تستطيع فرض الحل.

ــ إنجاز قوانين الانتخابات يجب أن يكون بالتوافق التام، خصوصًا التوافق السياسي بين القوى الفاعلة على الأرض.

ــ اجترار المراحل الانتقالية سيقود البلاد من سيئ إلى أسوء بالتجارب التي شهدناها السنوات الماضية.

ــ باثيلي لا يملك مبادرة لحل الأزمة، وما يقدمه خطوط عريضة لم تستقر في ذهنه بعد ويريد من الليبيين أفكارا لاستكمال هذه المبادرة.

ــ باثيلي لا يزال مُتخبطًا ويحاول تكرار نفس الخطوات السابقة للمبعوثين السابقين.

ــ على باثيلي الاستماع للصوت الليبي الذي ينادي بالاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد، وإجراء الانتخابات نهاية هذا العام على أساسه.

ــ اللجنة رفيعة المستوى تقرر تشكيلها قبل أن يتحدث عنها باثيلي، وهو التحق بالمبادرة الليبية بين مجلسي النواب والدولة، ولم يأتِ بجديد. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-03-15 14:05:35

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