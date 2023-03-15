صحيفة “العرب” اللندنية: تعديل باثيلي لخطته، انتصار مؤقت لمجلسي النواب والدولة.

ــ باثيلي تراجع خطوات بشأن تشكيل لجنة تسييرية للانتخابات، تتولى وضع قاعدة دستورية وصياغة قوانين الانتخابات.

ــ تراجع باثيلي يعود للمعارضة الشديدة التي لقيها من مجلسي النواب والدولة، وتحفظات بعض القوى الدولية والإقليمية.

ــ اعتراف باثيلي بشرعية الإعلان الدستوري، يُعني أنه تنازل عن أحقية تشكيل اللجنة التسييرية، لإعداد القاعدة الدستورية للانتخابات.

ــ باثيلي سلّم بأحقية مجلسي النواب والدولة، بالاستمرار في قيادة العملية السياسية من جوانبها التشريعية، واعترف بلجنة “6+6” لحل النقاط الخلافية المتعلقة بقوانين الانتخابات.

ــ باثيلي كسر حالة الجمود السياسي، ودفع نحو التوصل إلى اتفاق يمثل الحد الأدنى من التوافق بين طرفي الصراع الرئيسيين. #ليبيا_برس

2023-03-15 14:47:01

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