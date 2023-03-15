الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، فيروز النعاس: – تصريحات المبعوث الأممي عبدالل

الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، فيروز النعاس:

– تصريحات المبعوث الأممي عبدالله باتيلي الأخيرة متناقضة تماما مع إحاطته أمام مجلس الأمن، والتي أشار فيها إلى أن مجلسي النواب والدولة لم ولن يحققا أي توافق، ومع ذلك فإن باتيلي أعلن في المؤتمر الصحفي عن منحهما مزيدا من الوقت.

– باتيلي يسعى لكسب المزيد من الوقت، لأنه عجز عن تمرير مبادرته عبر مجلس الأمن وكل ما خلص إليه في المؤتمر الصحفي هو بقاء الوضع على ما هو عليه بجميع الأجسام والشخصيات الحالية مبدأيا حتى شهر يونيو المقبل، ومن ثم فإنه سيعيد طرح مبادرة جديدة.

– بخصوص لجنته فقد أكد مررًا أن البعثة لن يكون لها أي دور في اختيار أعضاء هذه اللجنة وحدد مهام اللجنة بوضع ميثاق شرف ومساندة لجنة 6+6 التابعة لمجلسي النواب والدولة.

– من المتناقضات أيضا أنه في إحاطته أوحى بأنه قد يتجاوز المجلسين، أما في المؤتمر الصحفي فترك الأمر لهما ولالتزاماتهما (الأخلاقية) أمام الشعب الليبي.

#ليبيا_24

2023-03-15 15:00:05

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