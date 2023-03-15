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أكدت اللجنة الفنية بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، جاهزية المكونا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أكدت اللجنة الفنية بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، جاهزية المكونات العاملة بالمنفذ الحدودي “غدامس – الدبداب” لفتح المعبر كلا حسب اختصاصه. ووفق وكالة الأنباء الليبية، ناقشت اللجنة في اجتماع خاص، آلية التواصل مع الجانب الجزائري لفتح المعبر للتبادل التجاري واستئناف حركة دخول وخروج المواطنين بين البلدين.
#الحدث_الليبي

أكدت اللجنة الفنية بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، جاهزية المكونات العاملة بالمنفذ الحدودي “غدامس – الدبداب” لفتح المعبر كلا حسب اختصاصه. ووفق وكالة الأنباء الليبية، ناقشت اللجنة في اجتماع خاص، آلية التواصل مع الجانب الجزائري لفتح المعبر للتبادل التجاري واستئناف حركة دخول وخروج المواطنين بين البلدين.

#الحدث_المغاربي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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