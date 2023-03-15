عضو مجلس النواب، عمار الأبلق: عقيلة صالح وخالد المشري لا يُريدان مغادرة المشهد ا

عضو مجلس النواب، عمار الأبلق: عقيلة صالح وخالد المشري لا يُريدان مغادرة المشهد السياسي الليبي.

ــ هناك توافق بين عقيلة والمشري على تغيير المناصب السيادية والحكومة، لإيجاد سلطات جديدة وعدم مغادرتهما المشهد.

ــ مجلسا النواب والدولة سمعتهما الدولية سيئة، ولا يحظيان بتأييد، وكل الأطراف متخوفة مما سيقوم به باثيلي.

ــ لن يكون هناك بصيص أمل في ظل تشبث الأجسام الحالية بالسلطة منذ 2014، ويجب أن يتحرك الشارع لإخراج هذه الأجسام.

ــ مجلسا النواب والدولة يُعرقلان أي مسار لحل الأزمة الليبية، ويصل بالبلاد إلى الانتخابات.

ــ التعديل الدستوري الـ13، لن يُفضي إلى الانتخابات، وعقيلة والمشري وأعضاء من المجلسين لا يُراعون مصلحة البلاد.

ــ الحديث عن توافق المجلسين مُجرد خدعة لإيهام المجتمع الدولي أن هناك توافق ربما سيفضي إلى الانتخابات.

ــ “القوة القاهرة” سببها الرئيسي قوانين الانتخابات المعيبة التي أصدرها مجلس النواب، خاصة تلك المرتبطة بالانتخابات الرئاسية.

ــ ترشح مزدوجي الجنسية والعسكر نقطة محورية في الخلاف بيننا وبين عقيلة صالح في الذهاب للانتخابات.

ــ عقيلة يُحاول وأد مبادرة باثيلي، ونحن نريد الخروج من مأزق التدخل الدولي بأن يتم إجراء انتخابات تشريعية فقط.

ــ من الممكن إجراء الانتخابات التشريعية لإيجاد جسم تشريعي جديد والعبور إلى بر الأمان، وإنهاء المرحلة الانتقالية بإيجاد دستور دائم للبلاد.

ــ مبادرة باثيلي غامضة ولا توجد خارطة طريق حقيقية قدمها، ولا ندري لأي مسار يمكن أن تسير البلاد، وهل ستكون هناك انتخابات تشريعية فقط أم تشريعية ورئاسية، ولا يوجد اتفاق على جداول زمنية، وهل سيتم تغيير السلطة التنفيذية أم لا؟.

ــ هناك سيناريوهات عديدة يمكن أن يسير لها باثيلي، لكن المسار الانتخابي بعيد المنال دون ضغط دولي لإخراج مجلسي النواب والدولة من المشهد.

ــ لو كانت هناك إرادة دولية حقيقية من #الولاياتالمتحدة و #بريطانيا ستكون هناك فرصة لمبادرة باثيلي للوصول إلى الانتخابات. #ليبيابرس (تصريحات تليفزيونية)

2023-03-15 17:37:51

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