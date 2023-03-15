وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم : – يجب الوقوف بكل حزم عند ملفات الهجرة غير الشرع

وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم :

– يجب الوقوف بكل حزم عند ملفات الهجرة غير الشرعية وحصر الأجانب.

– سيتم تشكيل غرفة عمليات لحصر الأجانب ووضع حد للهجرة غير الشرعية يكون مقر الغرفة جهاز الحرس البلدي بنغازي.

– يجب اعتماد إجراء تحاليل الذين يتم ضبطهم من المهاجرين غير الشرعيين داخل مقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

– سيتم إطلاق حملات مُكثفة للحرس البلدي بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية.

– تم مناقشة ملف معارض السيارات والمهلة المُعطاة لهم لإخلاء الفضاءات العامة وممرات المشاة المتعدين عليها.

#ليبيا_24

2023-03-15 17:30:02

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