وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم : – يجب الوقوف بكل حزم عند ملفات الهجرة غير الشرع

وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم :
– يجب الوقوف بكل حزم عند ملفات الهجرة غير الشرعية وحصر الأجانب.
– سيتم تشكيل غرفة عمليات لحصر الأجانب ووضع حد للهجرة غير الشرعية يكون مقر الغرفة جهاز الحرس البلدي بنغازي.
– يجب اعتماد إجراء تحاليل الذين يتم ضبطهم من المهاجرين غير الشرعيين داخل مقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
– سيتم إطلاق حملات مُكثفة للحرس البلدي بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية.
– تم مناقشة ملف معارض السيارات والمهلة المُعطاة لهم لإخلاء الفضاءات العامة وممرات المشاة المتعدين عليها.
#ليبيا_24
2023-03-15 17:30:02
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