وكالة الطاقة الذرية تعلن اختفاء 2,5 طن من #اليورانيوم الطبيعي من موقع في #ليبيا وتُحذر من خطر إشعاعي
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: اكتشفنا اختفاء نحو 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي من موقع ليبي لم يعد خاضعا لسيطرة الحكومة.
– مفتشو الوكالة اكتشفوا خلال عملية تفتيش أمس الثلاثاء فقد 10 براميل تحتوي على ما يقرب من 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي.
– البراميل المفقودة على شكل UOC (مركز خام اليورانيوم) الذي أعلنت ليبيا سابقًا وجوده لديها.
– رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية قال في بيان سري إنه تم تخزين هذه الكميات في ذلك الموقع منذ فترة. #ليبيا_برس
2023-03-15 21:34:59
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