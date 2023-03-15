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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مفتشيها اكتشفوا فقدان نحو 2.5 طن من اليور

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مفتشيها اكتشفوا فقدان نحو 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي من موقع في ليبيا لم يعد تحت سيطرة الحكومة. مؤكدة اختفاء 10 أسطوانات تحوي قرابة 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي في شكل تركيزات لليورانيوم الخام.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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