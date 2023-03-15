أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مفتشيها اكتشفوا فقدان نحو 2.5 طن من اليور

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مفتشيها اكتشفوا فقدان نحو 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي من موقع في ليبيا لم يعد تحت سيطرة الحكومة. مؤكدة اختفاء 10 أسطوانات تحوي قرابة 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي في شكل تركيزات لليورانيوم الخام.

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