بيان صادر عن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة بعدد من قادة الوحدات العسكرية والأم

بيان صادر عن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة بعدد من قادة الوحدات العسكرية والأمنية من المنطقتين الشرقية والغربية بحضور المبعوث الأممي عبد الله باتيلي:

– نظمنا اجتماعًا اليوم بحضور باثيلي ولجنة 5+5 وعدد من قادة الوحدات العسكرية والأمنية في المنطقتين الغربية والشرقية.

– الاجتماع هدفه إرساء بيئة آمنة ومواتية للدفع بالعملية السياسية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال 2023.

– المجتمعون أكدوا أن مصالح ليبيا وشعبها تأتي في المرتبة الأولى، وأنها تتجاوز كل المصالح الشخصية للأطراف كافة.

– المشاركون اتفقوا على توحيد الصف، والمضي قدما باتجاه تنظيم انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا خلال 2023.

– الحاضرون أكدوا على ضرورة تواصلهم والاستمرار في عقد اجتماعات داخل #ليبيا في #طرابلس و #بنغازي.

– هذا الاجتماع يُعطي رسائل إيجابية ويبعث روح الأمل لدى المواطنين الليبيين.

– المشاركون في الاجتماع أكدوا على ضرورة الامتناع عن استخدام القوة وأعمال العنف، والاعتقال أو التهديد، للحصول على مكاسب سياسية، أو مادية، أو لمصالح جهوية أو فئوية.

– المجتمعون أكدوا على رفض التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي، واتفقوا على معايير لبناء الثقة لدعم المصالحة الوطنية.

– من بين معايير بناء الثقة المُتفق عليها تجريم أعمال العنف التي تضر بالسلم الأهلي، وتهدد العملية السياسية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

– تم الاتفاق على نبذ خطاب الكراهية وتجريم أعمال العنف والهجمات، وعمليات الخطف، والترويع الموجهة ضد المدنيين.

– تم الاتفاق على منع الأعمال التي من شأنها إعاقة أو تأخير إيصال المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين.

– تم الاتفاق على عدم تقييد حركة الأشخاص والبضائع بين كافة المناطق الليبية وعلى جميع وسائل المواصلات والنقل.

– تم اعتبار جبر الضرر، ورد المظالم الناتجة عن النزاعات المسلحة السابقة، وإرجاع النازحين والمهجرين الى مناطقهم، من أهم ركائز جهود المصالحة ولم شمل الليبيين.

– الحاضرون اتفقوا على التواصل بين قادة الوحدات الأمنية والعسكرية من أجل العمل الأمني المشترك لضمان تأمين العملية الانتخابية.

#ليبيا_24

2023-03-16 01:25:04

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