رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار في مدينة بنغازي حاتم العريبي:

– اللجنة بدأت حصر المشاريع المستهدفة في عدة مناطق وصولاً إلى الحدود الليبية المصرية في منطقة إمساعد وغرب بنغازي حتى سرت وإلى الجنوب.

– اللجنة تتبع جهة تشريعية (مجلس النواب)، وهي أداة تنفيذية، ولا تتبع أية حكومات، وليس لنا علاقة بما يحدث في الشأن السياسي أو الخلاف التنفيذي بين الحكومات.

– لا أحد يرفض من يأتي إليه بالإعمار، ووجدنا ترحيبًا من المواطنين في كل المناطق التي دخلت إليها الشركات التابعة للجنة.

– كل الخدمات المقدمة هي واجب على الدولة وحق من حقوق المواطن.

وأوضح أن اللجنة كانت سابقًا معنية بإعادة إعمار بنغازي، قبل أن تنضم إليها لجنة إعادة إعمار درنة، وتكليفها من رئاسة مجلس النواب بتوفير بعض الخدمات التي تندرج في بند الاستقرار في عدة مناطق.

– عمليات الترميم تشمل الإسكان العمومي الذي لم يجرِ له صيانة منذ سعبينات القرن الماضي، خاصة على مستوى الصرف الصحي ومياه الشرب غير الصالحة والبيئة المحيطة بالعمارات السكنية.

#ليبيا_24

2023-03-16 02:30:03

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