رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني:

– تونس تمر بأزمة عميقة لها عواقب يمكن أن تكون مقلقة للغاية بالنسبة لإيطاليا وخارجها.

– الحكومة الإيطالية لم تعد تنوي البقاء تحت ابتزاز المهربين عديمي الضمير الذين يستخدمون المهاجرين كدروع بشرية، ولم نعد نعتزم السماح لهؤلاء المجرمين بتحديد من يمكنه الوصول إلى إيطاليا ومن لا يستطيع ذلك.

– الهجرة الجماعية لها نطاق واسع للغاية يتعلق أيضًا بالحماية الاجتماعية لمجتمعاتنا ولا تنوي الحكومة الرضوخ للضغوط القوية لأولئك الذين يرغبون في فرض رؤية أيديولوجية لعالم بلا حدود وطنية باسم الحق في الهجرة إلى أجل غير مسمى.

#ليبيا_24

2023-03-16 03:30:04

1678937404