وكالة نوفا: – وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بينتيدوسي، يجري زيارة عمل إلى مصر ا

وكالة نوفا:

– وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بينتيدوسي، يجري زيارة عمل إلى مصر الخميس.

– موضوع الهجرة سيكون محور المحادثات مع نظرائه المصريين، سواء فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير النظامية وتعزيز قنوات السفر النظامية، بالإضافة إلى التعاون في قطاع الأمن.

– أكثر من 100 ألف من الوافدين غير الشرعيين وصلوا عن طريق البحر، منهم حوالي 20 ألف مصري، وهم أكثر الجنسيات المُعلن عنها في الوصل إلى إيطاليا في عام 2022.

– لم يغادر قارب واحد من الساحل المصري، إذ تبين أن المصريين يصلون إلى إيطاليا عبر ليبيا.

– هذه الزيارة ستكون الثانية التي يقوم بها عضو في الحكومة الإيطالية إلى مصر خلال أيام قليلة، إذ وصل الى القاهرة في 14 مارس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاياني ووزيرة الجامعات والبحوث آنا ماريا بيرنيني.

#ليبيا_24

2023-03-16 04:00:03

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