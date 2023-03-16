شرعت دوريات إنفاذ القانون في المنطقة الجنوبية، في إقفال مجموعة من محطات الوقود غ

شرعت دوريات إنفاذ القانون في المنطقة الجنوبية، في إقفال مجموعة من محطات الوقود غير الشرعية في منطقة أم الأرانب. كما أكدت الدوريات، مداهمة أوكار تستخدم في عمليات تهريب الوقود ومصادر الشاحنات والمعدات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

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