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شرعت دوريات إنفاذ القانون في المنطقة الجنوبية، في إقفال مجموعة من محطات الوقود غ

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

شرعت دوريات إنفاذ القانون في المنطقة الجنوبية، في إقفال مجموعة من محطات الوقود غير الشرعية في منطقة أم الأرانب. كما أكدت الدوريات، مداهمة أوكار تستخدم في عمليات تهريب الوقود ومصادر الشاحنات والمعدات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.
#الحدث_الليبي




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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