المحلل السياسي، أحمد المهدوي: هناك شبه توافق بين “النواب والدولة” على إصدار قوان

المحلل السياسي، أحمد المهدوي: هناك شبه توافق بين “النواب والدولة” على إصدار قوانين انتخابية تُقصي سيف الإسلام القذافي وعبد الحميد الدبيبة من السباق الرئاسي.

ــ مجلس الدولة مُتمسك بإقصاء العسكريين ومزدوجي الجنسية، وهو ما يرفضه البرلمان، ويطالب بمنح الفرصة للجميع.

ــ مجلسا النواب والدولة سيواصلان إهدار الوقت في النقاش حول من يُصنّفون بالمرشحين الجدليين، الذين تقدموا بأوراقهم للمفوضية العليا، نهاية عام 2021 لخوض سباق الانتخابات.

ــ “النواب والدولة” تنفسا الصعداء بعد حديث المبعوث الأممي الذي بدا مُجردًا من أي سلاح بمواجهتهما، وذلك لعدم وجود دعم دولي لمبادرته الأساسية بتشكيل لجنة بديلة عنهما. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-03-16 15:06:58

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