مصر تُعلن رفضها دعم مجلس الأمن الدولي لمبادرة المبعوث الأممي عبدالله باثيلي، بش

#مصر تُعلن رفضها دعم مجلس الأمن الدولي لمبادرة المبعوث الأممي عبدالله باثيلي، بشأن إجراء الانتخابات في #ليبيا.

الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد: من المؤسف أن يُشجع مجلس الأمن مبادرة تستهدف تشكيل فريق ليبي رفيع المستوى لمتابعة والإعداد للعملية الانتخابية في ليبيا.

ــ هذه المبادرة افتئات واضح على دور المؤسسات الليبية الشرعية والمنتخبة، وتقوض دورها.

ــ مجلس الأمن يدعم مبادرات مُبهمة وغير محددة المعايير والأهداف، في محاولة لإضفاء الشرعية على عملها.

ــ كل هذه الأمور ستزيد حالة الانقسام والتناحر على الساحة الليبية، وتُقوض فرص إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-03-16 16:05:51

1678982751