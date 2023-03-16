عبر الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، عن رفضه البيان الرئاسي الخاص بلبيي

عبر الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، عن رفضه البيان الرئاسي الخاص بلبييا، والمزمع إصداره عن مجلس الأمن، غدا الجمعة، وقال أبوزيد إن البيان يزيد من حالة الانقسام والتناحر على الساحة الليبية، ويقوض من فرص إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت في إطار توافق وطني ليبي، كما شدّد على رفض مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي والخاص بتشكيل لجنة رفيعة المستوى من الأطراف الليبية تقود إلى إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري.

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