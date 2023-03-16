المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد: – مصر تأسف لدعم مجلس الأمن لمب

المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد:

– مصر تأسف لدعم مجلس الأمن لمبادرات اعتبرتها تقوض دور المؤسسات الليبية الشرعية

– مصر أخذت علماً بصدور البيان الرئاسي الخاص بليبيا عن مجلس الأمن.

– على الرغم مما احتواه البيان من ترحيب بالتقدم المُحرز على مستوى الإطار الدستوري والتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، والإقرار باستمرار الدور الذي يضطلع به مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، إلا أنه من المؤسف أن يشجع مجلس الأمن مبادرة تستهدف تشكيل فريق ليبي رفيع المستوى لمتابعة والإعداد للعملية الانتخابية في ليبيا، في افتئات واضح على دور المؤسسات الليبية الشرعية والمنتخبة.

– نستغرب دعم مجلس الأمن لمبادرات مبهمة وغير محددة المعايير والأهداف، في محاولة لإضفاء الشرعية على عملها، وأن يتم استخدام صياغات غير محكمة مثل “الجهات الفاعلة الأمنية” بما يفتح المجال للتأويل والتناقض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

– كل هذا من شأنه أن يزيد من حالة الانقسام والتناحر على الساحة الليبية، ويقوض من فرص إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت في إطار توافق وطني ليبي.

#ليبيا_24

2023-03-16 16:47:38

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