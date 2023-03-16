أعلن المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، عن تسجيل محطات الرصد العالمية هزة أرضية منتصف نهار اليوم الخميس 16 مارس 2023 ، على تمام الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي لليبيا، وبلغت قوتها 4.1 درجات على مقياس الزلازل، ويقع المركز لهذه الهزة بمنطقة وسط البحر المتوسط بعمق 25 كيلومتر, وتبعد مسافة 180 كيلومترا تقريباً عن سواحل العاصمة الليبية طرابلس.

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