قادة 13 مجموعة مسلحة بالمنطقة الغربية يرفضون في بيان، قرار الدبيبة بنقل ملف علاج الجرحى إلى جهاز الطب العسكري ويطالبونه بالرجوع عنه.

البيان: هذا القرار قد يؤدي إلى عرقلة الملف العلاجي وتُشتته بتكرار سيناريو تعدد الجهات الذي عانيناه عام 2011.

– نُطالب بإعادة النظر في هذا القرار والرجوع عنه لحين ضم الملف تحت مظلة واحدة وتنسيق واحد مزامنة مع حرب بركان الغضب.

– هذا القرار يستند على أساس هش لم يتم فيه دراسة صلاحيات واختصاصات جهاز الطب العسكري ومدى محدوديتها. #ليبيا_برس

2023-03-16 18:02:18

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