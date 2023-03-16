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عبّر عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، عن رفضه ما يتردد عن أن المجلسين سيعمدان

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عبّر عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، عن رفضه ما يتردد عن أن المجلسين سيعمدان عبر قانون انتخاب الرئيس لإقصاء شخصيات بعينها من المرشحين المحتملين لخوض السباق، مشيرا إلى أن البرلمان مع إتاحة الفرصة لجميع المرشحين؛ إلا من ثبت تورطه في جرائم وبأحكام قضائية، لكننا نرفض أي محاولة لإقصاء أي شخصية؛ نظراً لارتفاع شعبيتها أو حظوظها في الفوز.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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