قال المبعوث الأمريكي إلى ليبيا “ريتشارد نورلاند”، الخميس، إنه إذا كان “عبد الحمي

قال المبعوث الأمريكي إلى ليبيا “ريتشارد نورلاند”، الخميس، إنه إذا كان “عبد الحميد الدبيبة” ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، فعليه التنحي عن رئاسة الحكومة، لافتاً إلى أنه من الممكن إجراء الاستحقاق الانتخابي في ليبيا خلال العام الجاري؛ مشيراً إلى أن مبادرة المبعوث الأممي “عبدالله باتيلي” بشأن إجراء الانتحابات، جاءت بعد مشاورات مُعمّقة مع السياسيين الليبيين والأطراف الدولية.

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