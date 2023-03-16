#الحدث_المغاربي نافذتكم على أخبار منطقة شمال إفريقيا
اجتمع الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “عبد الله باتيلي” بالعاصمة التونسية، اليوم الخميس، مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5). وحضر اللقاء سفراء دول كلا من المملكة المتحدةالبريطانية، وتركيا وإيطاليا وفرنسا، وممثلة عن الاتحاد الأفريقي.
وتركّزت المناقشة على آلية توحيد المؤسسة العسكرية والصعاب التي تواجهها، وتشكيل القوة العسكرية المشتركة كخطوة أولى للبدء الفعلي في توحيد الجيش التابع لرئاسة الأركان العامة، كذلك تأمين الحدود والانتخابات.
#الحدث_المغاربي
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