الحدث_المغاربي نافذتكم على أخبار منطقة شمال إفريقيا اجتمع الممثل الخاص للأمين

اجتمع الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “عبد الله باتيلي” بالعاصمة التونسية، اليوم الخميس، مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5). وحضر اللقاء سفراء دول كلا من المملكة المتحدة

البريطانية، وتركيا وإيطاليا وفرنسا، وممثلة عن الاتحاد الأفريقي.