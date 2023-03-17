آمر لواء الصمود المُعاقب دوليًا صلاح بادي: الله هو من جاء بعملية فجر ليبيا – ب

آمر لواء الصمود المُعاقب دوليًا صلاح بادي: الله هو من جاء بعملية فجر ليبيا
– بدأ الانقسام في #ليبيا عندما ظهر المهووس المتطلع للسلطة المدعوم من الخارج يوم أن جمد الإعلان الدستوري.
– هذا المهووس جاء إلينا من بوابة التطبيع في أبوظبي عبر غرفة العمليات التي يقودها الصهيوني محمد دحلان ومحمد إسماعيل والسفير الليبي عارف النايض.
– كل هؤلاء كانوا يعدون ويُخططون لدمار بلادنا ومن ذلك الوقت بدأ التدخل الأجنبي وبدأت الحرب بعملية الكرامة.
– المخابرات المصرية والمخابرات الإماراتية والأردنية والصهيونية والفرنسية والأمريكية وغيرهم تكالبوا على البلاد حتى جاء الله بعملية فجر ليبيا.
– فجر ليبيا أسكتت وألجمت وقطعت الطريق على وصول هذا المجرم الذي كانوا يعدونه سيسي ليبيا.
– لم تعرفوا قيمة عملية فجر ليبيا لأن الإعلام المُضلل ضخ الأموال للاستخفاف بالعقول. #ليبيا_برس (تسجيل صوتي)
2023-03-17 01:36:30
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