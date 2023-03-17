شارك نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير الصحة المكلف بحكومة الدبيبة رمضان أبوجناح، في الاجتماع الثاني رفيع المستوى لمنظمة الصحة العالمية بشأن صحة اللاجئين والمهاجرين. وقال أبوجناح خلال كلمة ألقاها، إن “واجب حماية صحة اللاجئين والمهاجرين، يشكل عبئًا على الدولة الليبية، ذلك لأن المهاجرين يتمتعون بحق الانتفاع من الخدمات الصحية والرعاية الطبية الضرورية أسوةً بالمواطنين الليبيين، دون تفرقة أو تمييز، الأمر الذي يثقل كاهل الدولة ويضعها أمام مسؤولية كبيرة في حال تراجع مستوى الخدمات أو التعرض للأزمات”.

#الحدث_الليبي