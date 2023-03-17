عاجل // البعثة الأممية: – الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الأمنية لليبيا تشيد ب

#عاجل // البعثة الأممية:
– الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الأمنية لليبيا تشيد بجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وعمل رئيسي الأركان لتوحيد المؤسسة العسكرية
– الاجتماع تطرق إلى الاستعدادات بشأن انسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة على النحو المنصوص عليه في خطة العمل الموضوعة في القاهرة الشهر الماضي
– المشاركون ناقشوا دور ومهام القوة العسكرية المشتركة التي تم الاتفاق على تشكيلها في الاجتماعات السابقة وتجهيزها بالشكل اللازم
– باتيلي يحث المؤسسات الأمنية الليبية على مواصلة العمل معاً من أجل السلام والاستقرار في ليبيا ودعم خلق بيئة مواتية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة وشفافة في عام 2023
– الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الأمنية لليبيا أكدت على أهمية الوحدة الوطنية والحفاظ على سيادة ليبيا
#ليبيا_24
2023-03-17 11:07:04
1679051224
أضف تعليقـك