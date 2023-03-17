عاجل // البعثة الأممية: – الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الأمنية لليبيا تشيد ب

#عاجل // البعثة الأممية:

– الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الأمنية لليبيا تشيد بجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وعمل رئيسي الأركان لتوحيد المؤسسة العسكرية

– الاجتماع تطرق إلى الاستعدادات بشأن انسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة على النحو المنصوص عليه في خطة العمل الموضوعة في القاهرة الشهر الماضي

– المشاركون ناقشوا دور ومهام القوة العسكرية المشتركة التي تم الاتفاق على تشكيلها في الاجتماعات السابقة وتجهيزها بالشكل اللازم

– باتيلي يحث المؤسسات الأمنية الليبية على مواصلة العمل معاً من أجل السلام والاستقرار في ليبيا ودعم خلق بيئة مواتية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة وشفافة في عام 2023

– الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الأمنية لليبيا أكدت على أهمية الوحدة الوطنية والحفاظ على سيادة ليبيا

#ليبيا_24

2023-03-17 11:07:04

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