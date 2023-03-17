عبد المنعم المريمي ابن شقيق بوعجيلة مسعود: ما حكاه عمي عن تسليمه يندى له الجبين ويحتاج حلقة كاملة للحديث عنه.

– أجرينا مكالمة مطولة مع عمي قبل أيام وشرح لنا كيف تم تسليمه.

– من 5 فبراير الماضي إلى اليوم لم يتدخل الفريق القانوني الذي وعد به مجلس النواب.

– من أعلنوا دعمهم لنا وتكفلهم بالقضية لم يردوا على اتصالاتنا.

– لو لم يتم تحويل المبالغ المتفق عليها للفريق القانوني بداية الأسبوع القادم سينسحبون من اتفاقهم.

– لو لم نجد استجابة من الجهات المسؤولية سنبيع منازلنا ونُطلق حملة للتبرع.

– لا زالت تأشيرات دخولنا للولايات المتحدة مرفوضة حتى الآن ما عدا زوجة عمي التي لا تستطيع السفر وحدها.

– عمي حدثنا عن المحامية المكلفة من الحكومة الأمريكية وأنها لا تقوم بمهامها.

– المحامية الأمريكية لم توضح لنا ما يحدث في الجلسات التي جرت. #ليبيا_برس (مقطع مرئي)

2023-03-17 15:00:10

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