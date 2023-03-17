اختتمت بالعاصمة تونس، اليوم الجمعة، مشاورات المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النق

اختتمت بالعاصمة تونس، اليوم الجمعة، مشاورات المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي مع مصرف ليبيا المركزي وعدد من الوزارات والمؤسسات الليبية، وحضر هذه المشاورات محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ووزراء ( المالية والتخطيط والاقتصاد والعمل والتأهيل ) بحكومة الوحدة الوطنية وممثلين عن المؤسسة الوطنية للنفط.

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